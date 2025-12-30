W pierwszym kwartale przyszłego roku Sejm powinien rozpatrzyć projekt ustawy o osobie najbliższej – uważa posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic.

Na antenie Polskiego Radia 24 Anita Kucharska-Dziedzic zaznaczyła, że liczy na podpis prezydenta do tej ustawy:

Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami, dwie osoby, które ukończyły 18 rok życia, bez względu na płeć będą mogły zawrzeć przed notariuszem umowę cywilnoprawną, która następnie będzie rejestrowana w urzędzie stanu cywilnego. Te przepisy będą dotyczyć także osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną, które obecnie nie mogą zawierać związków małżeńskich.

W projekcie zapisano m.in. ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, uzyskanie prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania oraz nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych.

Rozwiązanie umowy będzie możliwe przed notariuszem. Przestanie ona obowiązywać w przypadku śmierci lub w chwili wstąpienia w związek małżeński przez osoby, które umowę zawarły.