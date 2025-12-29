W Gorzowie stanie koreańsko-polska fabryka przemysłu obronnego. Zakład będzie produkował uzbrojenie do wyrzutni rakietowych HOMAR-K. Strategiczna inwestycja dla bezpieczeństwa Polski powstanie na terenie gorzowskiej strefy przemysłowej.

Umowa dotycząca budowy w Polsce zakładu produkującego uzbrojenie do wyrzutni rakietowych HOMAR-K. pomiędzy WB Electronics S.A. i HanwhaAerospace Co. została podpisana w poniedziałek w Warszawie. To właśnie ta fabryka stanie w Gorzowie.

Budowa w Polsce zakładu produkującego uzbrojenie dla systemu HOMAR-K to jeden z kluczowych programów modernizacji polskiej artylerii.

– stwierdził wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak- Kamysz.

W podpisaniu umowy uczestniczyli prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki oraz jego zastępcy. – Gorzów wygrał z największymi miastami w Polsce, w tym z Poznaniem i Wrocławiem – mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik magistratu:

– Lokalizacja zakładu w Gorzowie oznacza też wzrost bezpieczeństwa miasta i regionu – dodaje Wiesław Ciepiela:

Wartość projektu przekracza 2 miliardy złotych. Magistrat na wtorek zwołał konferencję, podczas której przekazane zostaną szczegóły dotyczące inwestycji.

Władze miasta zwracają uwagę, że inwestycja tej skali może stać się celem dezinformacji i apelują o ostrożność, weryfikowanie źródeł i niepowielanie niesprawdzonych treści.