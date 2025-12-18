Przy miejskim kąpielisku w Lubsku zakończono montaż paneli fotowoltaicznych, które będą zasilać obiekt w energię elektryczną. Zadanie zrealizowano z pieniędzy z gminnej kasy. Koszt inwestycji to 140 tysięcy złotych.

Celem inwestycji jest wykorzystanie zielonej energii, a tym samym zmniejszenie kosztów utrzymania basenu. – Mamy już takie rozwiązania w innych obiektach i są pierwsze efekty. Przyszła kolej na basen. Dzięki panelom zasilimy między innymi pompy. Inwestujemy po to, aby mieć kolejne zaoszczędzone środki w tym miejscu – mówi burmistrz Janusz Dudojć:

Dodajmy, że w przyszłości panele fotowoltaiczne zostaną zamontowane przy budynku biblioteki.