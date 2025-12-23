Lubsko wymienia sieć wodno-kanalizacyjną przy ulicy Kopernika w ścisłym centrum miasta. To kolejna lokalizacja, gdzie usuwana jest ponad stuletnia instalacja. W jej miejsce budowane są nowe odcinki. Koszt całej inwestycji obejmującej kilka ulic to około 16 milionów złotych.

Prace w rejonie ratusza nadzorowane są przez konserwatora zabytków. – Wymieniamy sukcesywnie wiekową sieć, gdzie często dochodziło do awarii. Inwestycja obejmuje również zadania z zakresu branży drogowej. Wykonano pas przeznaczony na miejsca parkingowe, wykorzystując odzyskaną kostkę kamienną – mówi burmistrz Lubska Janusz Dudojć:

Dodajmy, że cała inwestycja obejmuje między innymi ulicę Krakowskie Przedmieście, Reja i Wrocławską.