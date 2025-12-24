Dziś czas wręczania prezentów pod choinkę. Inspektorzy do spraw ochrony zwierząt przypominają, aby szczeniak czy inny zwierzak podarowany dziecku nie był takim prezentem, który po miesiącu można wyrzucić. Pies to nie domowa zabawka, to odpowiedzialność – podkreślają obrońcy praw zwierząt.

Wolontariusze ze schronisk zaznaczają, że mały kotek, czy psiak to zobowiązanie na lata, nie na tydzień. – Co roku pojawia się ten sam problem. Radość podczas świąt, ale po kilku dniach obowiązek zaczyna ciążyć i w efekcie podarunek ląduje w przytulisku, a nawet na ulicy. Bądźmy odpowiedzialnymi rodzicami. To żywa istota, nie pluszak. Potrzebuje opieki i uwagi – mówi Magdalena Drosik z miejskiego urzędu w Lubsku:

Dodajmy, że do schronisk w okresie poświątecznym trafia wiele kotów i psów.