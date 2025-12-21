Dyrektor Wywiadu Narodowego USA Tulsi Gabbard oświadczyła w sobotę (20 grudnia), że w ocenie amerykańskiego wywiadu Rosja nie ma zdolności podbicia i okupowania Ukrainy ani napaści na Europę.

Podżegacze wojenni z tzw. głębokiego państwa (deep state) i ich media propagandowe znów próbują podważyć wysiłki prezydenta Trumpa na rzecz zaprowadzenia pokoju na Ukrainie – i w istocie w Europie – fałszywie twierdząc, że »amerykańskie środowisko wywiadowcze« popiera punkt widzenia UE/NATO, zgodnie z którym celem Rosji jest inwazja/podbicie Europy (by zdobyć poparcie dla swojej polityki prowojennej). Prawda jest taka, że »amerykański wywiad« ocenia, iż Rosja nawet nie ma zdolności podbicia i okupowania Ukrainy, a co mówić o »atakowaniu i okupowaniu« Europy

– napisała Gabbard w serwisie X.

Deep State warmongers and their Propaganda Media are again trying to undermine President Trump’s efforts to bring peace to Ukraine—and indeed Europe—by falsely claiming that the ‘U.S. intelligence community’ agrees to and supports EU/NATO viewpoint that Russia’s aim is to… — Tulsi Gabbard ?? (@TulsiGabbard) December 20, 2025

Cele Putina

W piątek agencja Reutera napisała, że według amerykańskiego wywiadu cele Władimira Putina, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, pozostają bez zmian. Jak przekazano, z raportów amerykańskiego wywiadu wynika, że Putin zamierza zająć całą Ukrainę i rościć sobie prawa do części Europy wchodzącej dawniej w skład ZSRR. Serwis powołał się na sześć źródeł zaznajomionych z amerykańskim wywiadem.

Odmienne wizje

Raporty przedstawiają zdecydowanie odmienną wizję od tej prezentowanej przez prezydenta USA Donalda Trumpa i jego negocjatorów, którzy utrzymują, że Putin chce zakończyć konflikt. Według jednego ze źródeł, najnowszy raport pochodzi z końca września.

Reuters napisał, że ustalenia USA są spójne od czasu rozpoczęcia przez Putina pełnoskalowej inwazji przeciwko Ukrainie w 2022 roku. W dużej mierze pokrywają się one z ocenami europejskich przywódców i agencji wywiadowczych, według których Putin dąży do opanowania całej Ukrainy i terytoriów państw, należących w przeszłości do ZSRR, w tym krajów będących obecnie członkami NATO.

Wywiad zawsze wskazywał, że Putin chce więcej

– powiedział agencji Mike Quigley, kongresmen

Demokratów zasiadający w komisji ds. wywiadu amerykańskiej Izby Reprezentantów.

Europejczycy są o tym przekonani. Polacy są całkowicie o tym przekonani. Bałtowie myślą, że będą pierwsi

– dodał.