W piątek (19 grudnia) po godz. 10.00 na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski został oficjalnie powitany przez prezydenta Karola Nawrockiego. Następnie prezydenci będą rozmawiać w cztery oczy, później pod ich przewodnictwem odbędą się rozmowy plenarne obu delegacji.

Prezydent Nawrocki powitał ukraińskiego przywódcę na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Powitanie Zełenskiego odbyło się przy pełnym ceremoniale, z udziałem asysty wojskowej i orkiestry Wojska Polskiego. Zełenskiego powitali także prezydenccy ministrowie: szef KPRP Zbigniew Bogucki, Marcin Przydacz, Sławomir Cenckiewicz oraz Wojciech Kolarski. W uroczystości uczestniczy też wiceszef MSZ Marcin Bosacki. Zełenskiemu towarzyszy szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

Dalsza część tekstu pod wpisem

W Pałacu Prezydenckim rozpoczęła się wizyta oficjalna Prezydenta Ukrainy @ZelenskyyUa. pic.twitter.com/s6uh21WzXn — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) December 19, 2025

Przed wejście do Pałacu Prezydenckiego zawieszone zostały polskie i ukraińskie flagi.

Przed godz. 12 zaplanowano spotkanie Nawrockiego i Zełenskiego z przedstawicielami mediów.

Pierwsza spotkanie Nawrockiego z Zełenskim

To pierwsza wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie od czasu zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Według zapowiedzi prezydenci rozmawiać mają o bezpieczeństwie, gospodarce i kwestiach historycznych.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zapowiadał, że Nawrocki osobiście zapewni Zełenskiego o dalszym wsparciu Ukrainy przez Polskę; prezydenci mają rozmawiać także o polskim wkładzie w odbudowę Ukrainy oraz kwestii konkurencyjności ukraińskiego rolnictwa; ponadto prezydent zaapelować ma o rozpoczęcie prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na Wołyniu.

Po rozmowach w Pałacu Prezydenckim, Zełenski spotka się w parlamencie z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym oraz z marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską.

Wołodymyr Zełenski spotka się także z premierem Donaldem Tuskiem.

Europejscy liderzy, uczestniczący w szczycie w Brukseli, podjęli w nocy z czwartku na piątek decyzję o udzieleniu Ukrainie wsparcia finansowego w formie pożyczki w wysokości 90 mld euro na kolejne dwa lata. Nie udało się porozumieć w sprawie wykorzystania w tym celu zamrożonych rosyjskich aktywów, zdeponowanych w większości w Belgii. W celu dalszego finansowania Ukrainy 24 państwa członkowskie (bez Węgier, Słowacji i Czech) zaciągną wspólny dług gwarantowany unijnym budżetem.

Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem

Prezydent Zełenski podziękował w piątek przywódcom państw UE za decyzję o wsparciu finansowym Ukrainy. Oświadczył, że wzmacnia to ukraińską odporność i zapewnia państwu bezpieczeństwo finansowe przy jednoczesnym utrzymaniu zamrożenia rosyjskich aktywów.

Program wizyty prezydenta Ukrainy w Polsce

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył z oficjalną wizytą do Polki. Po godz. 10.00 na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego został oficjalnie powitany przez prezydenta Karola Nawrockiego. Następnie przywódcy Polski i Ukrainy będą rozmawiać w cztery oczy, później pod ich przewodnictwem odbędą się rozmowy plenarne obu delegacji. Ukraiński przywódca spotka się także z premier Polski Donaldem Tuskiem. Odwiedzi także Sejm i Senat gdzie spotka się z marszałkami Włodzimierzem Czarzastym i Małgorzatą Kidawą-Błońską.

Od godz. 11.00 będą trwały rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem obu prezydentów. Przed godz. 12 zaplanowano spotkanie Nawrockiego i Zełenskiego z przedstawicielami mediów.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz powiedział w radiu ZET, że w czasie piątkowej rozmowy w Warszawie zostaną poruszone trzy wątki: bezpieczeństwo, gospodarka i kwestie historyczne.

Po rozmowach w Pałacu Prezydenckim Wołodymyr Zełenski uda się do Sejmu na spotkanie z marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym. Obaj złożą też kwiaty przed tablicą upamiętniającą posłów na Sejm RP poległych podczas II wojny światowej. Wizytę Zełenskiego w Sejmie zaplanowano na godz. 13.15. Według programu, spotkanie potrwa ok. 45 minut. Weźmie w nim udział także wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska oraz szef sejmowej komisji spraw zagranicznych Paweł Kowal.

Później prezydent Ukrainy odwiedzi także Senat, gdzie o godz. 14 spotka się z marszałek Małgorzatą Kidawą-Błońską.

Ukraiński lider spotka się z Donaldem Tuskiem

Donald Tusk powita prezydenta Zełenskiego w kancelarii premiera ok. godz. 15.45; potem zaplanowano rozmowę w cztery oczy obu polityków. Nie przewidziano wypowiedzi dla mediów.