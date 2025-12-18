Wojskowe systemy bezzałogowe, innowacyjne gogle noktowizyjne i polski odpowiednik amerykańskiego pocisku przeciwpancernego Javelin. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało 260 mln złotych dofinansowania na rozwój 10 projektów dotyczących bezpieczeństwa i obronności państwa.

Dodatkowe pieniądze na projekty mają sprawić, że prototypowe technologie wojskowe staną się gotowymi produktami, które będzie można wytwarzać w zakładach przemysłowych, wykorzystać w polskiej armii oraz eksportować za granicę.

Największe dofinansowanie otrzymał kierowany pocisk przeciwpancerny Moskit, który docelowo ma uderzać w cel z odległości czterech kilometrów – powiedział Polskiemu Radiu płk. Paweł Sweklej, dyrektor Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia.

Kolejne dofinasowane projekty dotyczą bezzałogowego pojazdu BoHun, który można wykorzystać do walki albo zaminowania danego obszaru – stwierdził Piotr Szynkarczyk, dyrektor Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów w Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Pieniądze na dofinansowanie projektów obronnych w programie Perun pochodzą z budżetów Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.