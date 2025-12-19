Na terenie 105 Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach zorganizowano nietypowe wydarzenie. Orkiestra wojskowa z Żagania zagrała koncert dla pacjentów, którzy czas świąt spędzą w szpitalnych salach.

Muzycy w mundurach zagrali kolędy przed budynkami lecznicy. – To już tradycja, że tuż przed czasem grudniowych świąt odwiedza nas wojsko. Taki koncert sprawia wiele radości samym pacjentom, ale i personelowi. Warto choć na chwilę się zatrzymać, posłuchać muzyki i pomyśleć o innych – mówi rzeczniczka szpitala Justyna Wróbel-Gądek:

– Nie każdy będzie mógł ze względów zdrowotnych być w ten czas z bliskimi. Cieszymy się, że takim właśnie osobom poprzez muzykę możemy dać tę namiastkę świąt w rodzinnym domu – zaznaczają żołnierze z orkiestry:

– To piękny pomysł. Wojsko odwiedza nasz szpital grając kolędy. Wiele osób czeka na ten koncert – podkreślają pracownicy szpitala, ale i sami pacjenci:

Dodajmy, że był to już 6 tego typu koncert w wykonaniu wojskowej orkiestry na terenie żarskiej i żagańskiej lecznicy.

