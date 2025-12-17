W Żarach rozpoczęło się przygotowanie do dwudniowego jarmarku bożonarodzeniowego. Dziś rozstawiane będą stoiska dla wystawców. Ze względów bezpieczeństwa rynek został wyłączony z ruchu pojazdów.

Straż miejska ustawiła już bariery i oznaczenia zakazujące wjazdu w rejon ratusza. – Wprowadzamy te działania z myślą o bezpieczeństwie osób pracujących przy rozstawianiu stoisk, ale również w czasie trwania wydarzenia. Wszystkich zmotoryzowanych prosimy o parkowanie w pobliskich przeznaczonych do tego miejscach. Oczywiście serdecznie zapraszamy na tę dwudniową imprezę całe rodziny – mówi Olga Kaczmar naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej i Promocji:

Utrudnienia w ruchu w tym miejscu potrwają do poniedziałku do godziny 18.00.