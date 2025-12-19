Burmistrz Żar zaprasza mieszkańców do spotkań podczas dwudniowego jarmarku bożonarodzeniowego. Od soboty przy miejskim ratuszu można będzie kupić rękodzieło i skosztować regionalnych potraw.

Do udziału w tegorocznym jarmarku zgłosiło się wielu wystawców. – Zachęcamy całe rodziny do wyjścia w ten weekend z domu i skorzystania z bogatej oferty, którą przygotowaliśmy dla mieszkańców. Stwórzmy razem ten przedświąteczny klimat. Oczywiście planujemy także miejską wigilię. A tych, którzy lubią ruch na świeżym powietrzu zachęcamy także do skorzystania z aktywności na lodowisku – mówi burmistrz Edyta Gajda:

Początek jarmarku sobota godzina 10.00.