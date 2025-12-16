Ruszyły długo oczekiwane prace przy budynku żarskiej biblioteki. Na jednej ze ścian 4 lata temu pojawiły się pęknięcia. Z czasem szczelina powiększyła się. Inwestycja obejmuje naprawę elewacji, instalacji wodnej i elektrycznej, a także modernizację sanitarną. Koszt zadania to blisko 2 miliony złotych.

Teren ogrodzono z powodów bezpieczeństwa kilka miesięcy temu, jednak robót nie rozpoczęto. – Ruszyliśmy. Prace mają na celu przede wszystkim scalenie konstrukcji budynku oraz wzmocnienie fundamentów i przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej – mówi burmistrz Edyta Gajda:

– Inwestycja prowadzona jest pod nadzorem konserwatorskim i archeologicznym. To wiekowy i przepiękny budynek. Chcemy go ochronić przed dalszym zniszczeniem – zaznacza włodarz Żar:

Miasto otrzymało na realizację dofinansowanie w wysokości blisko 800 tysięcy złotych.