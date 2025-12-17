Żarskie Stowarzyszenie Pomagam organizuje Mikołajki w świetlicach środowiskowych. Pierwsze paczki trafią do podopiecznych placówki przy ulicy Hutniczej już w piątek. W akcje włączyli się także żaranie.

To kolejna inicjatywa społeczna organizowana w mieście z myślą o dzieciach z rodzin będących w trudnej sytuacji. – Uśmiech dziecka jest bezcenny, więc chcemy dać im radość. Tym bardziej, że to czas świąt – mówi Ewelina Nawrot ze stowarzyszenia:

– Do jutra prowadzimy także zbiórkę przedmiotów przydatnych ubogim rodzinom. Każdy może dorzucić swoją cegiełkę życzliwości. Potrzebna jest między innymi chemia gospodarcza – zaznacza społeczniczka:

– Wszystko trafi w miejsca, gdzie są największe potrzeby. Nie każdy niestety może bez zmartwień myśleć o świętach – podkreśla Ewelina Nawrot:

Piątkowe wręczenie prezentów przez Mikołaja zaplanowano na godzinę 16.00.