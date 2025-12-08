Gmina Żary wybuduje nowe oświetlenie w Drożkowie. Lampy staną przy wjeździe do wsi. To ponad 600 metrów linii i 15 energooszczędnych lamp LED. Wykonawcą prac jest firma z Żar. Koszt zadana to ponad 80 tysięcy złotych.

Roboty maja na celu poprawę bezpieczeństwa w miejscowości, ale mają także przynieść oszczędności. – Na pewno zwiększy się widoczność po zmroku. Odpowiadamy na potrzeby mieszkańców i systematycznie rozbudowujemy sieć oświetleniową. Tym razem prace obejmują Drożków – mówi wójt gminy Leszek Mrożek:

Zakończenie prac w miejscowości planowane jest na koniec grudnia.