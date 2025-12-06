Gmina Żary przystąpiła do modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Złotniku. Urząd wyłonił już wykonawcę i podpisał umowę na realizację prac. Koszt zadania to 220 tysięcy złotych. Inwestycja realizowana jest z pieniędzy z gminnej kasy.

To kolejny obiekt sportowy remontowany na terenie gminnych miejscowości. – Jest to następne działanie, dzięki któremu poprawi się kondycja infrastruktury sportowej. Są to ważne miejsca dla dzieci. Zakres prac obejmuje między innymi naprawę i uzupełnienie nawierzchni poliuretanowej. Zadanie chcemy zakończyć jeszcze w tym roku – mówi wójt Leszek Mrożek:

Kolejne w kolejności do modernizacji są boiska w Bieniowie, Lubanicach i Sieniawie Żarskiej.