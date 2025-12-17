Centrum Zdrowia Matki i Dziecka wypełniło się dzisiaj radosnymi okrzykami. Wszystko przez spotkanie świąteczne, które zorganizowała Fundacja „Gdy liczy się czas”. Połączone siły wielu ciepłych serc z wózkiem pełnym pluszaków odwiedziły każdy pokój , nie pomijając pań na oddziale położniczym i wcześniaków – dla dzieci były maskotki, a dla mam kwiatek. Dla chłopców i ich ojców stał motocykl, na który można było wsiąść za sprawą motocyklistów z grupy Ekipa. Akcję koordynowała Aneta Korycka-Szpak, pomagała projektantka Elżbieta Tarłowska, Olga Wierzbicka – animacje i dekoracje oraz fotografka Karolina Radłowska,

Z małymi pacjentami szpitala oraz ich rodzicami spotkał się Jakub Mielcarz:

Zdjęcia: Jakub Mielcarz, Tomasz Tarłowski