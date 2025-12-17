Prezydent USA Donald Trump podpisał we wtorek (16 grudnia) proklamację rozszerzającą listę państw, których obywatele mają pełny zakaz wjazdu do USA o siedem nowych. Nowe państwa dopisane do listy to Burkina Faso, Laos, Mali, Niger, Sudan Południowy, Sierra Leone i Syria. Restrykcje dotkną też Palestyńczyków.

Według proklamacji opublikowanej przez Biały Dom, do dotychczasowej listy 19 krajów, których obywatele byli objęci pełnym lub częściowym zakazem podróży do USA doszło siedem państw z pełnym zakazem oraz 15 kolejnych z częściowymi restrykcjami, które zależą m.in. od typu wiz.

W pierwszej kategorii znalazła się m.in. Syria – mimo dobrych stosunków nowego syryjskiego prezydenta z Trumpem – zaś w drugiej kategorii znalazła się m.in. Nigeria, którą Trump oskarżał o przyzwolenie na ataki na chrześcijan.

Zakaz wjazdu do USA. Trump zdecydował

Zmiany wchodzą w życie od 1 stycznia. Jako powód nowych restrykcji i pozostawienia tych wcześniej nałożonych podawano m.in. nieadekwatne bazy danych obywateli tych państw, słabe procedury bezpieczeństwa dotyczące wydawania paszportów, czy odsetek osób pozostających w USA po wygaśnięciu wiz.

Decyzja Trumpa jest częściową realizacją jego obietnicy złożonej po zamachu na żołnierzy Gwardii Narodowej przez imigranta z Afganistanu, by całkowicie i na stałe powstrzymać imigrację osób z „trzeciego świata”.

Większość tych krajów (…) wykazuje opłakane niedociągnięcia w zakresie kontroli, weryfikacji i udostępniania informacji. Przynajmniej w jednym kraju brakuje mechanizmów w szpitalach, które zapewniałyby zgłaszanie urodzeń, a powszechna korupcja w połączeniu z ogólnym brakiem weryfikacji i słabą dokumentacją powoduje, że każdy cudzoziemiec jest w stanie uzyskać dowolny dokument cywilny, szczególnie jeśli dana osoba jest skłonna zapłacić lub zatrudnić osobę specjalizującą się w pomaganiu w tego typu oszustwach

– napisano w dokumencie.

USA rozszerzają listę. Kolejne państwa z zakazem

W rezultacie nowych zmian, niemal całkowity zakaz wstępu do USA mają obywatele 19 krajów: Afganistanu, Birmy, Burkiny Faso, Czadu, Republiki Konga, Gwinei Równikowej, Erytrei, Haiti, Iranu, Jemenu, Mali, Nigru, Laosu, Libii, Somalii, Sudanu, Sudanu Południowego i Syrii, a także Autonomii Palestyńskiej.

Częściowe restrykcje obejmują Angolę, Antiguę i Barbudę, Benin, Burundi, Dominikę, Gabon, Gambię, Kubę, Malawi, Mauretanię, Nigerię, Tanzanię, Togo, Tonga, Turkmenistan, Wenezuelę, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zambię i Zimbabwe.