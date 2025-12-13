Żarski magistrat planuje godzinę darmowego parkowania w wyznaczonych strefach zarządzanych przez miasto. Projekt zostanie przedstawiony podczas najbliższej sesji rady miasta planowanej na 23 grudnia.

Dotychczasowa stawka minimalna dla parkujących pojazdy wynosiła złotówkę. – Chcemy zaproponować mieszkańcom możliwość skorzystania z bezpłatnej godziny w trzech wyznaczonych strefach. To czas, który pozwoli załatwić sprawę bez konieczności dokonywania opłaty parkingowej. Dodatkowe godziny będą już wymagały opłaty – mówi burmistrz Edyta Gajda:

Dodajmy, że strefami parkowania w Żarach zarządza Wydział Infrastruktury Technicznej przy współpracy ze Strażą Miejską.