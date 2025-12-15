W budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Żarach powstanie Centrum Kreatywności z Klocków Lego. Inicjatorem pomysłu jest Stowarzyszenie Edukacja i Technika. Wydzielone pomieszczenie przeznaczone na ten cel zostanie wyremontowane.

Pieniądze na prace remontowe i adaptację pomieszczenia zabezpieczy żarski powiat. – Pomysł zrodził się jakiś czas temu, ale mamy już dobrą wiadomość dla wszystkich miłośników tworzenia z klocków. Mamy zielone światło na nasz projekt. Niedawno podsumowaliśmy kilkumiesięczny cykl warsztatów, w których wzięło udział kilkudziesięciu małych konstruktorów. To przyszłe centrum będzie właśnie dla nich – mówi prezes stowarzyszenia Karol Holski:

Projekt ma zostać uruchomiony w 2027 roku.