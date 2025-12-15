Budynki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żarach przejdą termomodernizację. Inwestycja będzie wykonywana przy wykorzystaniu dofinansowania. Koszt zadania to około 11 milionów złotych.

Pracami objęte zostaną dwa obiekty placówki. – Jesteśmy już na ostatniej prostej, aby wyłonić wykonawcę. Roboty w tych budynkach były już długo oczekiwane. Chcemy poprawić komfort pracy nauczycieli i administracji, ale również polepszyć standardy nauki dla podopiecznych ośrodka. Termomodernizacja ma także zmniejszyć koszty utrzymania – mówi starosta żarski Bogdan Kępiński:

Wykonawca będzie miał 18 miesięcy na wykonanie prac od dnia podpisania umowy.