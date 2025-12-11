Żarski magistrat planuje inwestycje na kolejny rok. 23 grudnia odbędzie się sesja budżetowa. Burmistrz liczy na pozytywną opinię radnych. Przyszłe miesiące nowego roku, to wiele projektów, ale i realnych zadań wykonawczych.

Większość z tych zadań ma charakter priorytetowy. – Liczymy na to, że sesja przyniesie pożądane rezultaty i od nowego roku będziemy mogli działać w tych obszarach. Plan jest ambitny, ale i potrzeby duże. O część tych zadań postulują sami radni – mówi szefowa ratusza Edyta Gajda:

– Planujemy między innymi modernizację boiska wielofunkcyjnego przy osiedlu Zawiszy Czarnego. To również remont krytej pływalni – zaznacza włodarz miasta:

Dodajmy, że ostatnią sesję Rady Miasta Żary można będzie obejrzeć w sieci na stronie urzędu.