Żarscy społecznicy prowadzą akcję pod nazwą „Zawieszony obiad”. Celem inicjatywy jest kupienie posiłku innej osobie. Wystarczy zapłacić za obiad i paragon powiesić na tablicy w barze przy ulicy 11 Listopada.

Koszt drugiego dania to nieco ponad 20 złotych. – To naprawdę niewielka kwota, a wydając ją na ten szczytny cel możemy pomóc innym. Skrzyknęliśmy się razem i akcja przynosi efekty. Wielu potrzebujących już skorzystało z takiego rozwiązania – mówi Ewelina Nawrot z Żarskiego Stowarzyszenia Pomagam:

– Teraz, w porze zimowej tych obiadów wydawanych jest znacznie więcej – zaznacza żarska społeczniczka:

Więcej na ten temat znaleźć można w mediach społecznościowych Żarskiego Stowarzyszenia Pomagam.