Gmina Przewóz zaprasza mieszkańców do spotkania podczas polsko-niemieckiego jarmarku bożonarodzeniowego. Obie partnerskie gminy przygotowały wiele atrakcji. W organizację sobotniego eventu w centrum miejscowości włączyło się także Koło Łowieckie Cietrzew Żary.

Na przybyłych czekać będą stoiska z rękodziełem i świątecznymi potrawami. – Zachęcamy do wyjścia z domu i wspólnego spędzenia czasu. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Dla najmłodszych będą warsztaty o tematyce świątecznej. Oczywiście zawita do nas Mikołaj. Na scenie zaprezentują się także seniorzy z Lipnej – mówi wójt Ewelina Rzepka:

Początek jarmarku w Przewozie godzina 14.00.