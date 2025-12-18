Zakończyła się modernizacja budynku szkoły podstawowej w Przewozie. Koszt inwestycji to ponad 5,5 miliona złotych. Dofinansowanie sięga 4 milionów. Pozostałe pieniądze to wkład własny gminy.

Zadanie obejmowało między innymi wymianę źródła ciepła. – Za nami jedno z ważniejszych zadań, z którym musieliśmy się zmierzyć. Obiekt wymagał już koniecznych robót. Doszliśmy do oczekiwanego końca – mówi wójt Ewelina Rzepka:

– Dziękujemy nauczycielom, ale i uczniom za cierpliwość i wyrozumiałość. Efekt końcowy naprawdę wart był tych oczekiwań – zaznacza włodarz gminy:

Dodajmy, że szkoła w Przewozie jest jedyną gminną szkołą. Uczęszcza do niej blisko200 uczniów.