Gościem Daniela Rutkowskiego jest Przemysław Słowiński, Profesor AJP, historyk, nauczyciel historii w VIII LO z oddziałem integracyjnymi im. Józefa Piłsudskiego
Gościem Sławomira Kordyjalika jest Piotr Kuliniak, burmistrz Łęknicy https://youtu.be/6abSaqA0k4Y
Spółka DTP z Zielonej Góry, nowosolski Mazel, Perceptus z Zielonej Góry oraz Tech-System z Kostrzyna w gronie tegorocznych laureatów Nagród...
Gmina Brzeźnica wraz z Podokręgiem Żagań Lubuskiego Związku Piłki Nożnej zapraszają do kibicowania podczas Mikołajkowego Turnieju Piłkarskiego. Wydarzenie zaplanowano na...
Komenda Powiatowa Policji w Żarach zaprasza seniorów z Bieniowa na debatę społeczną. Dzisiejsze rozmowy o bezpieczeństwie zaplanowano w siedzibie filii...
W Bytomiu Odrzańskim trwa termomodernizacja miejscowego domu kultury. W obiekcie zostanie ocieplony dach i ściany, wymienione okna i źródło ogrzewania...
Wschowskie starostwo planuje budowę kilku odcinków ścieżek rowerowych, które miałyby połączyć istniejące trasy. Na terenie powiatu wschowskiego istnieje bowiem kilka...
