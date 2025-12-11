W Radiu Zachód prezentujemy ekskluzywny wywiad z polskim astronautą Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim. Na rozmowę zaprasza Karolina Kamińska.
Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności wezwał Roberta Bąkiewicza i jego stowarzyszenie „Rota Marszu Niepodległości” do zwrotu ponad 383 tysięcy złotych -...
Uczniowie lubuskich szkół oraz studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego spotkali się ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim. To inżynier światowej klasy, polski astronauta Europejskiej Agencji...
Prawie 10 mln. zł trafi do Państwowej Inspekcji Pracy w ramach programu grantowego Cyberbezpieczny Rząd. To pieniądze unijne przeznaczone na...
Działka w Zabłotni w województwie mazowieckim wróci jutro pod władanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W 2023 r., pod koniec urzędowania,...
Już jutro (12.12.2025r) o 17 w Muzeum Regionalnym w Świebodzinie odbędzie się wydarzenie upamiętniające 20 rocznicę śmierci Eberharda Hilschera, pisarza, publicysty...
XX Olimpiada Wiedzy o BHP i Rolnictwie już za nami. Dzisiaj zmierzyło się ze sobą czterdziestu uczniów szkół rolniczych naszego...
