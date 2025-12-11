Gościem Marcina Sasima jest Waldemar Rusakiewicz, przewodniczący gorzowskiej Solidarności
Jak powinna wyglądać współpraca nauki i biznesu w inżynierii produkcji? – na to pytanie starają się odpowiedzieć uczestnicy konferencji, która...
W sobotę 44. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Uroczystości upamiętniające ofiary stanu wojennego organizuje "Solidarność" razem z urzędem wojewódzkim. W Gorzowie...
Zakończyła się zbiórka żywności przed świętami Bożego Narodzenia prowadzona przez Bank Żywności w Gorzowie. W tym roku gorzowianie ponownie przekazali...
Zniesienie policyjnych kontroli, także na granicy z Polską, jest - według szefa niemieckiego MSW - celem rządu w Berlinie. -...
Amerykańskie bombowce zdolne do przenoszenia broni jądrowej nad Morzem Japońskim. Wspólna operacja lotnictwa Japonii i Stanów Zjednoczonych miała być pokazem...
W nocy został zatrzymany wyciek ropy naftowej, który pojawił się wczoraj w Niemczech, niedaleko polskiej granicy. W wypadku ranne zostały...
