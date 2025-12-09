Gościem Krzysztofa Baługa jest Elżbieta Polak, posłanka KO
Urodzona w Słubicach Ewa Pawlak czuje się lubuszanką. Od 9 lat kieruje Muzeum Lubuskim imienia Jana Dekerta w Gorzowie. Z...
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mierzy się z coraz silniejszą presją ze strony USA, które chcą, by zaakceptował straty terytorialne na...
Funkcjonariusze dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej i Centralnego Biura Śledczego Policji udaremnili przemyt 36 kg marihuany ukrytej w szpuli z kablem....
Rząd Litwy poinformował o wprowadzeniu w kraju stanu wyjątkowego w związku z naruszaniem przestrzeni powietrznej tego państwa przez balony przemytnicze,...
Gościem Marcina Sasima jest Wojciech Kowalewski, burmistrz Skwierzyny https://youtu.be/CSsid4PwxwM
Od 24 października na antenie II programu Polskiego Radia w cyklu "Słowa i dźwięki" Justyna Piernik prezentuje reportażową twórczość Cezarego...
