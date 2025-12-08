Gościem Krzysztofa Baługa jest Waldemar Sługocki, poseł KO
W dzisiejszym odcinku „Planu B” podsumujemy najważniejsze wnioski z kompleksowych ćwiczeń służb odpowiedzialnych za ochronę ludności i obronę cywilną, przeprowadzonych...
Studio Reporterów Kukułcza 1 zaprasza: "Anna Kwiatek - Portrety" - audycja Konrada Stanglewicza w poniedziałek 8.12.2025 po godz. 14 na...
Ponownie zaostrza się konflikt na granicy Kambodży i Tajlandii. Tajlandzka armia przeprowadziła ostrzał z powietrza spornych terenów na granicy obu...
Gościem Krzysztofa Matusiaka jest Władysław Dajczak, poseł PiS https://youtu.be/ET9wAhRWntY
Dziś spodziewana jest pozytywna opinia unijnych rządów w sprawie wyłączenia kilku krajów, w tym Polski, z przyjmowania migrantów w ramach...
Wołodymyr Zełenski spotka się dziś w Londynie z premierem Wielkiej Brytanii, kanclerzem Niemiec i prezydentem Francji. Ukraiński prezydent zapowiedział, że...
