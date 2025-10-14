Mieszkańcy wsi Zajączek w gminie Lipinki Łużyckie społecznie upiększają teren miejscowości. Wszystko za sprawą ogłoszonego konkursu na najpiękniejszą lubuską wieś. W przestrzeni publicznej pojawiło się wiele drewnianych zajęcy. Są też sadzone drzewka i krzewy.

Plebiscyt na „Najpiękniejszą Wieś Lubuską 2025” ogłosił Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Jego celem jest zwrócenie uwagi na potencjał kulturowy wsi. Inicjatywa ma również integrować we wspólnych działaniach środowisko wiejskie. Jak mówi sołtys Aurelia Duszeńko mieszkańcy chętnie udzielają się przy takich zadaniach. Sami społecznicy z Zajączka zaś podkreślają, że ich wieś sama w sobie jest piękna. – Tutaj życie tworzą ludzie. A jak jeszcze razem coś robimy, to i zabawa jest przednia – zaznaczają aktywni mieszkańcy:

Dodajmy, że najwyżej oceniona wieś otrzyma nagrodę w finansową w wysokości 30 tysięcy złotych.