Gezet Stal Gorzów szykuje się do ostatniego meczu w sezonie. Stawka jest wyjątkowo duża, gra idzie przecież o utrzymanie w PGE Ekstralidze.

W pierwszym meczu barażowym gorzowianie przegrali na wyjeździe z Polonią Bydgoszcz 43:47. Strata wydaje się nie być duża, ale nikt w gorzowskim obozie nie lekceważy rywala. Na treningu przed meczem pojawił się cały zespół. Do meczu w Gorzowie przygotowywał się również Andrzej Lebiediew, który w sobotę startuje w finale Speedway of Nations:

Pojedynek Gezet Stali Gorzów z Abramczyk Polonią Bydgoszcz w niedzielę o 19.30. Relacja na naszej antenie.