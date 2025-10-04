Żaden polski rząd nie miał odwagi wojować politycznie z Izraelem. Jego silne wpływy w USA to tylko jeden z powodów – powiedział na naszej antenie doktor Piotr Pochyły z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Pochyły odniósł się w ten sposób do reakcji polskiego rządu na zatrzymanie przez izraelskie służby posła Franciszka Sterczewskiego, który płynął do Gazy z pomocą humanitarną. Zdaniem sporej części społeczeństwa polskie władze powinny być bardziej stanowcze.

– Izrael jest dużym producentem nie tylko oprogramowania szpiegowskiego, ale też różnego rodzaju sprzętu – przypomniał Pochyły.

W ostatnich dniach Izrael ze wsparciem USA przedstawił Hamasowi propozycję planu pokojowego dla Strefy Gazy. Hamas zgłosił gotowość do negocjacji.

Dr Piotr Pochyły był gościem Krzysztof Baługa w programie „Mija tydzień” (posłuchaj całej rozmowy).