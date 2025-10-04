Palestyński Islamski Dżihad, sojusznik Hamasu, który również przetrzymuje izraelskich zakładników, poparł odpowiedź Hamasu na amerykański plan mający na celu zakończenie wojny w Strefie Gazy.

Hamas poinformował dziś, że jest gotowy rozpocząć rozmowy na temat porozumienia o zawieszeniu broni w Strefie Gazy.

Reakcja Hamasu na plan Donalda Trumpa odzwierciedla stanowisko palestyńskich frakcji ruchu oporu, a Islamski Dżihad odpowiedzialnie uczestniczył w konsultacjach, które doprowadziły do tej decyzji

– oświadczył wspierany przez Iran Islamski Dżihad, który jest mniejszy niż Hamas, ale postrzegany jako bardziej radykalny.

Portal informacyjny Axios poinformował wcześniej, że izraelskie wojsko przejdzie do działań obronnych w Strefie Gazy i wstrzyma plan zajęcia miasta Gaza. Jak informują agencje, izraelskie naloty są kontynuowane, ale są mniej intensywne.

Donald Trump napisał na platformie Truth Social, że na podstawie oświadczenia wydanego przez Hamas, uważa, iż jest on gotowy na trwały pokój. Izrael musi teraz zaprzestać bombardowania Gazy, aby można było bezpiecznie i szybko uwolnić zakładników.

W opublikowanym nagraniu z kolei prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że wciąż czeka na ostatnie słowo, ale wierzy, że jest bardzo blisko osiągnięcia porozumienia pokojowego.

Oświadczenie Hamasu nadeszło kilka godzin po tym, jak amerykański prezydent ostrzegł, że przywódcy tej grupy zostaną „wytropieni i zabici”, jeśli pozostali izraelscy zakładnicy nie zostaną uwolnieni do końca weekendu.