Gościem Krzysztofa Baługa jest dr Piotr Pochyły, instytut polityki i administracji UZ
Mija tydzień rozmowa 04.10.2025 Grzegorz Potęga
Gościem Krzysztofa Baługa jest Grzegorz Potęga wicemarszałek woj. lubuskiego
Izrael ze wsparciem amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa przedstawił plan pokojowy dla Strefy Gazy. Hamas jest gotowy do negocjacji, ale na...
Palestyński Islamski Dżihad, sojusznik Hamasu, który również przetrzymuje izraelskich zakładników, poparł odpowiedź Hamasu na amerykański plan mający na celu zakończenie...
Po raz kolejny na Bałtyku rozgrywa się polska historia i przyszłość - mówił premier Donald Tusk podczas inauguracji roku akademickiego...
W Zielonej Górze trwa I Lubuskie Forum Sołtysów i Liderów. Podczas wydarzenia omawiane są tematy związane z rozwojem wsi i...
Możliwości terapii pacjentów neurologicznych, rola sztucznej inteligencji w medycynie oraz profilaktyka choroby Alzheimera – między innymi takie tematy są poruszane...
