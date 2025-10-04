Izrael ze wsparciem amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa przedstawił plan pokojowy dla Strefy Gazy. Hamas jest gotowy do negocjacji, ale na ostateczne decyzje wciąż czekamy. O sprawie na antenie Radia Zachód dyskutowali dziś lubuscy parlamentarzyści.

Wadim Tyszkiewicz, senator i założyciel partii Nowa Polska, jest sceptyczny. – Trump twierdzi, że zakończył już kilka wojen. Nie bardzo w to wierzę – ocenił Tyszkiewicz:

– Trump różne rzeczy opowiada, ale jeśli jest jakakolwiek szansa na pokój w Strefie Gazy, trzeba ją wspierać – twierdzi Katarzyna Sibińska, posłanka Platformy Obywatelskiej

Optymistycznie do sprawy podchodzi Jerzy Materna, poseł Prawa i Sprawiedliwości. – Dużo się nauczyłem od Trumpa – przyznał Materna:

– Plan jest ambitny. Może Trump zdążył się czegoś nauczyć – oceniła zaś Maja Nowak, posłanka Polski 2050.

Materna, Nowak, Sibińska i Tyszkiewicz byli gośćmi Krzysztofa Baługa w programie „Lubuskie Forum Radia Zachód”.