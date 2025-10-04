Izrael ze wsparciem amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa przedstawił plan pokojowy dla Strefy Gazy. Hamas jest gotowy do negocjacji, ale na ostateczne decyzje wciąż czekamy. O sprawie na antenie Radia Zachód dyskutowali dziś lubuscy parlamentarzyści.
Wadim Tyszkiewicz, senator i założyciel partii Nowa Polska, jest sceptyczny. – Trump twierdzi, że zakończył już kilka wojen. Nie bardzo w to wierzę – ocenił Tyszkiewicz:
– Trump różne rzeczy opowiada, ale jeśli jest jakakolwiek szansa na pokój w Strefie Gazy, trzeba ją wspierać – twierdzi Katarzyna Sibińska, posłanka Platformy Obywatelskiej
Optymistycznie do sprawy podchodzi Jerzy Materna, poseł Prawa i Sprawiedliwości. – Dużo się nauczyłem od Trumpa – przyznał Materna:
– Plan jest ambitny. Może Trump zdążył się czegoś nauczyć – oceniła zaś Maja Nowak, posłanka Polski 2050.
Materna, Nowak, Sibińska i Tyszkiewicz byli gośćmi Krzysztofa Baługa w programie „Lubuskie Forum Radia Zachód”.
Czytaj także:
Palestyński Dżihad poparł odpowiedź Hamasu na plan USA
Palestyński Islamski Dżihad, sojusznik Hamasu, który również przetrzymuje izraelskich zakładników, poparł odpowiedź Hamasu na amerykański plan mający na celu zakończenie wojny w Strefie Gazy. Hamas poinformował dziś, że jest...Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
Prezes PiS Jarosław Kaczyński wystąpi w Zielonej Górze
Jarosław Kaczyński przyjedzie do Zielonej Góry. Prezes Prawa i Sprawiedliwości w przyszłym tygodniu spotka się z sympatykami w auli uniwersyteckiej przy ul. Podgórnej. Jak zapowiedział Grzegorz Maćkowiak, miejski radny...Czytaj więcejDetails