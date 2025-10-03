Rozpoczyna się odwiert nowej studni głębinowej na potrzeby poboru wód podziemnych w Słubicach. Nowa studnia zastąpi jedną z dwóch obecnie wykorzystywanych, która została wykonana jeszcze w 1986 roku. Głębokość odwiertu to 100 metrów.

– W ten sposób dbamy o jakość i niezakłóconą dostawę wody do naszych mieszkańców, tym bardziej, że miasto i jego najbliższe okolice rozwijają się intensywnie – mówi Dariusz Kuczyński z Zakładu Usług Wodno-Ściekowych.

Woda dostarczana mieszkańcom Słubic, Kunowic, Nowego Lubusza, Kolonii Nowy Lubusz, Pławidła pochodzi właśnie z ujęcia miejskiego i są to wody podziemne. Inwestycja zostanie wykonana przez firmę z Drwalewic koło Kożuchowa.