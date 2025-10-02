Polska będzie nadal korzystać z kontroli na granicy z Niemcami po to, by nie wrócił mechanizm przesyłania nam przez zachodniego sąsiada nielegalnych migrantów – zaznaczył w czwartek (2 września) premier Donald Tusk. Jak ocenił, „przepychanka na granicy” została już w zasadzie wyeliminowana.

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA, kontrole na granicy z Niemcami i Litwą zostaną przedłużone do 4 kwietnia 2026 r. Kontrole wprowadzone zostały 7 lipca, następnie przedłużono je do 4 października.

Kontrole na granicy z Niemcami. Tusk zabrał głos

Premier, pytany przez dziennikarzy w Kopenhadze o przedłużenie kontroli na granicy z Niemcami, stwierdził, że Polska będzie nadal z tego rozwiązania korzystać, aby już nie wrócił mechanizm przesyłania do Polski migrantów. Przypomniał, że rząd zdecydował się na wprowadzenie kontroli na granicy z Niemcami ze względu na przypadki przekierowywania nielegalnych migrantów do naszego kraju. Dodał, że nie były one liczne, ale wzbudzały kontrowersje i emocje.

Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem

Przyjęliśmy metodę, nakierowaną na to, aby wyeliminować tę przepychankę na granicy dotyczącą nielegalnych migrantów. Ta sprawa została właściwie już załatwiona. Mówiąc ludzkim językiem, Niemcy nam już nie mogą przesyłać niezgodnie z przepisami żadnego, nawet pojedynczego, nielegalnego migranta. Więc tę sprawę udało się załatwić. Natomiast te kontrole nie są jakoś przesadnie uciążliwe z punktu widzenia normalnego ruchu

– ocenił szef rządu.

Zaznaczył, że rozmawiał z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem o tym, by obie strony przeprowadzały kontrole w możliwie mało dotkliwy sposób dla mieszkańców. Dodał, że nie ma sygnału, że kontrole w większym stopniu wpłynęły na funkcjonowanie ludzi mieszkających po obu stronach granicy.

Premier bierze w czwartek (2 października) udział w odbywającym się w Kopenhadze szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej.