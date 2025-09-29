W Słubicach otwarto dziś 30-metrową wieżę widokową. Znajduje się ona w parku Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Są dwa tarasy widokowe, szklany fragment podłogi oraz luneta. Jednocześnie wieża ta może pomieścić 40 osób.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 14,5 miliona złotych, w tym niespełna 5,5 miliona dofinansowania z Programu Interreg.

– Chcemy włączyć w tę inwestycję naszych mieszkańców, dlatego ogłaszamy konkurs na nazwę dla tej wieży – mówi Marzena Słodownik burmistrz Słubic:

Projekt zrealizowano w ramach współpracy pomiędzy władzami tzw. dwumiasta, czyli Słubic i Frankfurtu nad Odrą.

– To kolejny udana wspólna inwestycja, cieszę się z tej współpracy, bo razem możemy więcej – mówi Claus Junghanns, burmistrz Frankfurtu nad Odrą:

Tłum. Po tych ciężkich dziesięcioleciach w historii, w tej chwili od 20 lat bardzo dobrze nam się we Frankfurcie układa współpraca ze Słubicami, ponieważ otwarte zostały granice i współpraca się zacieśnia. Włodarze i urzędnicy z obu naszych miast co najmniej raz w miesiącu spotykają się ze sobą i dzięki temu realizujemy wspólne projekty.

W ramach tego projektu oprócz wieży widokowej powstały także: ścieżka pieszo-rowerowa, plac edukacyjny, oświetlenie, parking i miejsce rekreacji.

Według Tomasza Nesterowicza, wicewojewody lubuskiego, inwestycja ta jest idealnym przykładem współpracy na pograniczu polsko-niemieckim:

Na otwarciu licznie pojawili się mieszkańcy sąsiedniego Frankfurtu nad Odrą.

– To ciekawa atrakcja dla regionu, z której zamierzam sama często korzystać – przyznaje Doris:

Tłum. Jestem zachwycona i zaskoczona. Mój mąż bywał tu często w czasie budowy wieży i dzisiaj przyszliśmy z Frankfurtu na pieszo. Myślę, że zimą będzie to równie piękny widok.

Wieża jest czynna od wtorku do niedzieli w godzinach od 10:00 do 18:00. Wstęp jest bezpłatny.