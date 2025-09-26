Dziś w audycji:
– polska łączność w wyrzutniach Patriot,
– 1200 terenowych Legwanów dla wojska,
– strategia reagowania na naruszanie naszej przestrzeni powietrznej,
– publicysta Edyta Żemła o wojskach dronowych.
Posłuchaj:
27 września obchodzone jest święto Wojsk Obrony Terytorialnej. To także rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław...
Unijny komisarz ds. obrony Andrius Kubilius zaproponował koncepcję „muru dronowego”, który przez działania antydronowe zabezpieczałby wschodnią flankę UE – poinformował...
Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał umowę ramową na dostawę ponad 1200 pojazdów terenowych „Legwan” dla Wojska Polskiego. Pojazdy będą produkowane...
Celem rosyjskich prowokacji może być odciągniecie Europy od pomocy Ukrainie - taką tezę wysunął generał Sławomir Wojciechowski, polski przedstawiciel Wojskowy...
Wojskowe Zakłady Łączności dostarczą 56 wozów łączności dla wyrzutni Patriot. Umowę w tej sprawie w siedzibie firmy podpisał wicepremier, minister...
Podczas ćwiczeń "Żelazny Obrońca" oceniamy m.in. współpracę obrony powietrznej i wojsk pancernych, a także stopień wdrożenia nowego sprzętu, w tym...
