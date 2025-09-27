Piłkarze Cariny Gubin zremisowali na własnym boisku ze Słowianinem Wolibórz 1:1 w meczu 10. kolejki III ligi.
Wysoką porażkę poniosła za to Stal Felgenhauer Jasień. Lubuski beniaminek przegrał na wyjeździe ze Skrą Częstochowa 2:6.
Kombatanci i przedstawiciele władz państwowych upamiętnili 86. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Uroczystości zorganizowano przed Sejmem, przy pomniku Polskiego Państwa...
Na Rynku Miejskim w Strzelcach Krajeńskich odbył się po raz pierwszy Pchli Targ. - Jesteśmy zadowoleni z frekwencji - mówi...
Pokaz tłoczenia winogron, występy artystyczne i zwiedzanie winnicy – między innymi takie atrakcje czekały na lubuszan podczas Winobrania, które odbyło...
W tym tygodniu 3 nowości, najwyżej zadebiutowali Swedish House Mafia, poza kolejką Dżem, Feel z Julią Żugaj oraz Marcus &...
Około 80 tys. cebulek zostało sprzedanych podczas tegorocznej akcji Pola Nadziei. Zebrane pieniądze w całości będą przeznaczone na funkcjonowanie zielonogórskiego...
Z okazji Światowego Dnia Fizjoterapii, w auli gorzowskiej akademii zorganizowana została uroczystość połączona w wyróżnieniem tych fizjoterapeutów, którzy w zawodzie...
