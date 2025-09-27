Piłkarze Cariny Gubin zremisowali na własnym boisku ze Słowianinem Wolibórz 1:1 w meczu 10. kolejki III ligi.

Wysoką porażkę poniosła za to Stal Felgenhauer Jasień. Lubuski beniaminek przegrał na wyjeździe ze Skrą Częstochowa 2:6.