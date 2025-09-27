Gościem Sławomira Kordyjalika jest dr Piotr Pochyły, instytut polityki i administracji UZ
Gośćmi Marcina Sasima byli:Marek Halasz (PSL)Tomasz Siemiński (PL2050)Roman Jabłoński (PiS)Tomasz Gierczak (PO)
Jutro pierwszy mecz barażowy o Speedway Ekstraligę. W Bydgoszczy miejscowy zespół Abramczyk Polonii podejmie Gezet Stal Gorzów Wlkp. Atut własnego...
Kamil Hypki rozmawia z wojewodą lubuskim Markiem Cebulą
Jutrzejszym meczem o Bank Pekao Super Puchar Polski kobiet rozpocznie się w naszym kraju oficjalnie sezon 2025/2026. Drużyna gorzowskiego AZS...
W Polsce głośno dyskutowany jest pomysł ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych, który obowiązuje już w niektórych miastach. Lewica proponuje...
Stowarzyszenie „Kreatywni” przy wsparciu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Nadleśnictwa Żagań zorganizowali akcję sprzątania lasu. Projekt pod hasłem „Czysty las nasza...
