– Spodziewaliśmy się tego – mówi prof. Paweł Leszczyński o braku reakcji prezydenta USA Donalda Trumpa na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.
Prezes gorzowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego stwierdził, że polityka międzynarodowa amerykańskiego przywódcy przypomina „partyzantkę”:
Prof. Leszczyński dodał, że rosyjskich działań nie powinniśmy lekceważyć:
Prezes gorzowskiego oddziały Polskiego Towarzystwa Historycznego był gościem Marcin Sasima w programie „Mija Tydzień” (posłuchaj całej audycji).
