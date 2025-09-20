Ostatnie naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony uprzytomniło obywatelom, jak realne jest zagrożenie ze wschodu – przyznają zgodnie lubuscy parlamentarzyści. Na antenie Radia Zachód dyskutowali dziś o przygotowaniu do ewentualnej wojny, w tym także pod kątem obrony cywilnej.

– Tego rodzaju przygotowania powinniśmy zacząć wcześniej, ale nie warto już tego roztrząsać. Ważne, że polski rząd wreszcie zabrał się za tę sprawę – powiedział Wadim Tyszkiewicz, senator i założyciel partii Nowa Polska.

– Przygotowujemy nie tylko schrony, ale kupujemy też niezbędne wyposażenie – przypominał Waldemar Sługocki, poseł i szef Platformy Obywatelskiej w regionie.

– Sytuacja nie jest optymistyczna, ale w temacie bezpieczeństwa musimy dbać o zgodę narodową – apelował zaś poseł Prawa i Sprawiedliwości Władysław Dajczak.

Tylko w 2025 r. rząd na zadania związane z ochroną ludności i obroną cywilną przeznaczy ponad 5,1 miliarda złotych.

Dajczak, Sługocki i Tyszkiewicz byli goścmi Sławomira Kordyjalika w programie Lubuskie Forum Radia Zachód (posłuchaj całej audycji).