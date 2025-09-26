Wspierana przez Rosję grupa hakerów jest odpowiedzialna za atak na serwis www ministerstwa obrony Finlandii, a strony internetowe fińskich instytucji i firm są celem cyberataków już czwarty dzień z rzędu – potwierdził w czwartek (25 września) departament cyberbezpieczeństwa Agencji Infrastruktury i Łączności.

Dalej atakujemy infrastrukturę internetową w Finlandii

– napisała na platformie X grupa NoName 057.

Finlandia i fińskie strony są na liście celów tej grupy od poniedziałku

– przekazał w rozmowie z radiem Yle, ekspert centrum cyberbezpieczeństwa Traficom Juhani Eronen.

Podkreślił, że ataki spowodowały z reguły tymczasowe zakłócenia w funkcjonowaniu serwisów, łącznie z niedostępnością stron dla użytkowników.

Hakerzy atakują Finlandię

Wśród celów ataków znalazły się główne partie parlamentarne, strony rządowe a także większe przedsiębiorstwa m.in. z sektora energetycznego oraz technologicznego.

Według Eronena, wybór celów a także termin ataków „wyraźnie uwzględniają interesy Rosji”.

Grupa NoName 057 już wcześniej przyznawała się do ataków na strony internetowe fińskich instytucji. M.in. wiosną 2023 r. zhakowana została strona parlamentu za – jako wówczas określono – „przyłączenie Finlandii do NATO przez rusofobiczne fińskie władze”.