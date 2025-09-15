Piłkarze ręczni Olimpu AZS-u Uniwersytet Zielonogórski zagrają we wtorek (16 września) pierwszy domowy mecz w tym sezonie I ligi. W ramach drugiej kolejki podejmą SPR Purinę Kąty Wrocławskie.

Obie ekipy rozpoczęły nową kampanię od porażek – zielonogórzanie przegrali w Świebodzinie z Zewem 27:29, a Purina w Poznaniu uległa rezerwom Grunwaldu 30:31. Trener AZS-u Ireneusz Łuczak mówi jednak, że dla zespołu spod Wrocławia niekoniecznie był to falstart:

A tak o nadchodzącym meczu i przygotowaniach do niego mówi jeden z akademików, Kamil Sznajder:

Początek wtorkowego meczu o godzinie 18:00 w hali przy ul. Szafrana w Zielonej Górze.