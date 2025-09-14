Sekretarz stanu USA Marco Rubio przyleciał w niedzielę (14 września) do Izraela i spotkał się w Jerozolimie z premierem Benjaminem Netanjahu. Ta wizyta pokazuje siłę sojuszu Izraela z USA – zapewnił izraelski premier. W tle wizyty pozostaje jednak amerykańska krytyka ostatniego izraelskiego ataku na Katar.

Wizyta szefa amerykańskiej dyplomacji w Jerozolimie „pokazuje trwałość i moc sojuszu izraelsko-amerykańskiego. Jest on tak silny jak kamienie Ściany Płaczu” – powiedział Netanjahu, gdy wraz z Rubio odwiedził to miejsce. Ściana Płaczu jest uznawana za ostatni zachowany ślad po Drugiej Świątyni Jerozolimskiej i stanowi najświętsze miejsce judaizmu.

Główne spotkania Rubio w Izraelu są zaplanowane na poniedziałek, kiedy ma rozmawiać m.in. z prezydentem Izraela Icchakiem Hercogiem.

Według zapowiedzi Departamentu Stanu USA tematy poruszane przez szefa amerykańskiej dyplomacji będą obejmowały m.in. wojnę z Hamasem w Strefie Gazy, szersze kwestie regionalne, a także „walkę z antyizraelskimi działaniami” na arenie międzynarodowej, takimi jak jednostronne uznanie państwa palestyńskiego czy procesy przeciwko Izraelowi wszczynane przed międzynarodowymi trybunałami.

Wizyta Rubio w cieniu izraelskiego ataku na Katar

Wizyta Rubio odbywa się w trakcie wzrostu napięcia na Bliskim Wschodzie wywołanym wtorkowym atakiem Izraela na stolicę Kataru, Dauhę. Celem nalotu było zabicie rezydujących tam przywódców Hamasu, według dotychczasowych doniesień w uderzeniu nie zginął jednak żaden z nich.

Atak wywołał falę stanowczej krytyki ze strony m.in. ONZ, państw europejskich i arabskich, a także samego Kataru.

Prezydent USA Donald Trump powiedział, że jest „bardzo niezadowolony” z izraelskiego uderzenia. Urzędnicy administracji precyzowali, że samo zabicie przywódców Hamasu jest „słusznym celem”, ale taki atak nie służy interesom zarówno USA, jak i Izraela.

Według amerykańskich mediów Trump rozmawiał telefonicznie z Netanjahu po nalocie. Rozmowa odbywała się w napiętej atmosferze, Trump nazwał atak „niemądrym” i zażądał od Netanjahu, by go nie powtarzał – relacjonował dziennik „Wall Street Journal” i portal Axios.

Katar formalnie nie utrzymuje relacji dyplomatycznych z Izraelem, ale jest sojusznikiem USA. Odgrywające dużą rolę na Bliskim Wschodzie państwo pełni też – obok Egiptu i USA – funkcję mediatora w prowadzonych od miesięcy i jak na razie bezowocnych negocjacjach w sprawie rozejmu w wojnie Izraela z Hamasem w Strefie Gazy.

Netanjahu podkreśla, że zabicie liderów grupy przyspieszy zakończenie wojny. Katar oskarża Izrael, że poprzez atak sabotuje negocjacje dążące do zawarcia rozejmu.

W poniedziałek w Dausze odbędzie się regionalny szczyt państw arabskich i muzułmańskich, który ma po raz kolejny potępić Izrael i wyrazić solidarność z Katarem.

Rubio przed odlotem do Tel Awiwu zapewnił, że atak na Dauhę nie zmieni charakteru relacji między Izraelem a USA, ale kwestia ta na pewno zostanie omówiona podczas wizyty.