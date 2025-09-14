Sześć ofiar śmiertelnych odnotowano w ciągu ostatniej doby w wyniku rosyjskich ataków w obwodach charkowskim, chersońskim i donieckim, na wschodzie i południu Ukrainy; 28 osób zostało rannych – przekazały w niedzielę (14 września) regionalne ukraińskie władze.

W obwodzie charkowskim Rosjanie ostrzelali siedem miejscowości. Zginęła jedna osoba w Borowej, pięcioro mieszkańców regionu doznało obrażeń. Jedna osoba poniosła śmierć również w regionie chersońskim. Rosyjscy żołnierze uszkodzili tam dwa budynki wielopiętrowe i 38 domów prywatnych, a także zniszczyli zabudowania gospodarcze i samochody osobowe.

W obwodzie donieckim Rosjanie zabili w ciągu ostatniej doby czterech mieszkańców Konstantynówki, a kolejnych 14 osób w tej części Ukrainy zostało rannych.

Ukraińskie Siły Powietrzne podały, że rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę w nocy z soboty na niedzielę jedną rakietą balistyczną Iskander-M/KN-23 oraz 58 dronami. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 52 bezzałogowców na północy, południu, wschodzie i w centrum kraju. Odnotowano trafienia sześciu dronów w trzech lokalizacjach.