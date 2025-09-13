Dziś w audycji tematem bezprecedensowa prowokacja Federacji Rosyjskiej. W nocy z wtorku na środę rosyjskie drony wleciały do Polski. Większość z nich zestrzelono.
Posłuchaj komentarzy ekspertów i reakcji na te wydarzenia:
Białorusko-rosyjskie ćwiczenia wojskowe pokazują, że Rosja nie ma szans w starciu z potęgą NATO - mówił były oficer Agencji Wywiadu,...
Sekretarz generalny NATO Mark Rutte oświadczył, że Sojusz uruchamia „Wschodnią Straż”, aby jeszcze bardziej wzmocnić pozycję NATO na wschodniej flance. Premier Donald Tusk podkreślił...
Brytyjska firma BAE Systems będzie współpracować z polską zbrojeniówką przy produkcji pocisków artyleryjskich 155 mm. O współpracy jako pierwsze informowało...
Zdaniem Marcina Ogdowskiego polskie wojska obrony powietrznej prawidłowo odpowiedziały na wczorajsze zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej. W polską przestrzeń powietrzną...
Trwa operacja związana z wielokrotnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej; przeciwko obiektom wojsko użyło uzbrojenia - poinformował w nocy z wtorku...
Dziś w audycji: - strefa buforowa przy granicy z Białorusią, - Targi Przemysłu Obronnego w Kielcach, - program "Miecznik", -...
