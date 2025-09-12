Brytyjska firma BAE Systems będzie współpracować z polską zbrojeniówką przy produkcji pocisków artyleryjskich 155 mm. O współpracy jako pierwsze informowało Polskie Radio.

Podczas wizyty w Zakładach Metalowych Dezamet z Polskiej Grupy Zbrojeniowej premier Donald Tusk podkreślał znaczenie współpracy z Brytyjczykami.

Ukraiński konflikt pokazuje, że produkcja amunicji artyleryjskiej kaliber 155 mm jest pilną potrzebą nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach NATO.

Obecnie szacuje się, że produkcja tego typu pocisków w krajach sojuszniczych to około 600 tysięcy sztuk rocznie, podczas gdy Rosja osiąga produkcję na poziomie 4,5 miliona sztuk. Z kolei ukraińska armia dziennie potrzebuje do walk z Federacją około 10 tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej różnego rodzaju.