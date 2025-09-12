Jak jakość posiłków wpływa na zdrowie seniorów, czy witamina D opóźnia starzenie się mózgu i czy można ją przedawkować? Odpowiedziami na te zagadnienia zajęli się naukowcy z Uniwersytetu Zielonogórskiego we współpracy ze Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu.

Dr hab. Małgorzata Gibas-Dorna z UZ mówi, że mamy wpływ na jakość posiłków, a one z kolei przekładają się na nasze zdrowie:

Lekarz medycyny Bartłomiej Czyżniewski podkreśla ważną rolę suplementacji witamin, szczególnie tych z grupy D:

Te wszystkie ustalenia to efekt badań zielonogórskich naukowców. Sprawdzali oni jak udoskonalić żywienie w senioralnej opiece systemowej, czyli dobrać odpowiednie menu w placówkach typu domy opieki.

– Na grupie około 100 podopiecznych szpitala wykonaliśmy szereg analiz – mówi dr hab. Krzysztof Chmielowiec z UZ:

Na badania naukowcy dostali dofinansowanie z urzędu marszałkowskiego a dłuższy materiał w poniedziałkowej popołudniówce Radia Zachód.